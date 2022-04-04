Бундестаг решил пока не созывать работу российско-германской парламентской группы, в рамках которой осуществляются официальные контакты между депутатами России и Германии, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на депутатов от правящей коалиции.

Согласно данным издания, такое решение принято из-за «спецоперации» России в Украине.

Также отмечается, что решено не создавать группу по контактам с белорусскими парламентариями.