Зеленский заявил, что Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция готова на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе украинских военных.

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. То есть до Бердянска нужно, чтобы это все доехало. У нас инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от Путина", - цитирует Зеленского РБК-Украина.

Украинский лидер добавил, что результат должен быть в ближайшие дни. Окончательное решение принимает российский президент.