Зеленский: Украина станет «большим Израилем»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшем будущем не будет либеральным государством, а приоритетом номер один станет безопасность, передает NV.

«Украина точно не будет той, которую мы хотели с самого начала. Это невозможно. Абсолютно либеральная, европейская - она такой не будет. Она точно будет идти от крепости каждой хаты, каждого дома, каждого человека», - сказал он.

По мнению главы украинского государства, Украина станет «большим Израилем».

«Мы станем «большим Израилем» со своим лицом. Мы не будем удивляться, если у нас в кинотеатрах, супермаркетах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием. Уверен, что вопрос безопасности у нас будет номер один в ближайшие десять лет. Уверен в этом», - подчеркнул Зеленский.