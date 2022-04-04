«Построить открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока»: Медведев назвал «важнейшую цель» России

Важнейшей целью «военной операции» России в Украине, которая решается вне полей сражений, является изменение «кровавого и полного лживых мифов» сознания части украинцев для спокойствия будущих поколений и возможности построения открытой Евразии от Лиссабона до Владивостока, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, цели «демилитаризации» и «денацификации» Украины, которые поставил российский президент Владимир Путин, не исполняются одномоментно и не будут решаться «только на полях сражений», пишет РБК.

«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности, наконец, построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — написал Медведев.