Дикому Арману продлили срок в тюрьме

Известному в Казахстане криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста до 7 июня, передает Tengrinews.

По данным Генеральной прокуратуры, Джумагельдиев проходит подозреваемым по статьям:

• 287, часть 4 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору или неоднократно»;

• 272, часть 2 УК «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников»;

• 126, часть 3, пункт 3 УК «Незаконное лишение человека свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия».

Напомним, что он был задержан 7 января в Алматы.