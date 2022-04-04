Лидеры Евросоюза едут в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетят на этой неделе Киев, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча пройдет в преддверии донорской конференции для Украины, намеченной на ближайшую субботу в Варшаве", - написал он в Twitter.
Ранее визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киев анонсировал премьер-министр Словении Янез Янша.