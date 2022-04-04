Новое решение США: России запретили выплачивать долги замороженными долларами

США запретили российскому правительству производить оплату из резервов, которые хранятся в американских банках. С 24 февраля валютные резервы российского ЦБ в банках США были заморожены, но Минфин США разрешал их использовать для выплаты купонов по долларовым облигациям, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американского министерства.

В понедельник, 4 апреля, когда наступил срок для выплат по облигациям на $552,4 млн и $84 млн, правительство США решило отрезать Москве доступ к замороженным средствам, сообщил представитель Минфина, добавив, что этот шаг должен вынудить Москву использовать доллары, имеющиеся у нее в наличии для платежей по суверенному долгу, а не на другие цели, включая «военную операцию» в Украине.

«Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или поступлением новых доходов и дефолтом», — сказал пресс-секретарь.

Банк JPMorgan Chase & Co, который до сих пор обрабатывал российские платежи в качестве банка-корреспондента, был остановлен Минфином, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций. У страны есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа, сказал источник.

Forbes пишет, что Россия имеет в общей сложности 15 выпусков международных облигаций в обращении номинальной стоимостью около $40 млрд и сумела избежать дефолта по своему международному долгу. В последний раз России разрешили выплатить купонный платеж в размере $447 млн по суверенным долларовым облигациям 2030 года. Он должен был состояться в прошлый четверг, 31 марта, это был пятый платеж с 24 февраля.

Если Россия не осуществит какие-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее определенные сроки или заплатит в рублях, это будет означать дефолт. Дефолт запретит России доступ к западным финансовым рынкам до тех пор, пока все долги кредиторам не будут полностью погашены, а любые судебные дела, вытекающие из дефолта, — урегулированы, отмечает агентство.