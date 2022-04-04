В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими военными иностранное судно ГПС Украины
В порту заблокированного российскими войсками Мариуполя уходит под воду обстрелянное ими гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
"Ночью при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя россияне попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов", - говорится в сообщении.
Попадание ракеты вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".
Отмечается, что из-за полученной пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.
Спасение судна под постоянными обстрелами невозможно, отмечают в ГПСУ.