В порту заблокированного российскими войсками Мариуполя уходит под воду обстрелянное ими гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Ночью при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя россияне попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов", - говорится в сообщении.

Попадание ракеты вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".