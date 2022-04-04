Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией
Президент Владимир Зеленский объяснил, что посчитает победой Украины в войне с Россией. Об этом президент сказал в интервью журналистам, которое транслировалось во время информационного телемарафона, пишет УНИАН.
«Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе: я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: нельзя вести никаких разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша украинская территория. Я согласен с тем, что там (в договоре о гарантиях безопасности Украины – ред.) может быть вопрос об отсрочке этого. Это может быть такое компромиссное решение... И Донбасс для меня – это Украина, для нас для всех – это Украина», - сказал Зеленский.
По его словам, о временно оккупированных РФ территориях «мы просто не говорим».
«Даже не обсуждается какой-либо статус территорий, которые были под нашим контролем до 24 февраля. Об этом мы не говорим, хотя такие условия есть, мы слышали их ультимативные (условия) с самого начала. И именно война за Донбасс, тот самый «Сталинград», который может быть или быть. Будет. Он будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО – мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории украинские, и сохранение их статуса как украинских для нас очень важно», - заявил Зеленский.
Он уточнил, что будет считать победой Украины в войне уход российских войск на позиции до полномасштабного вторжения 24 февраля.
«Я лично считаю сегодня - это победа Украины. Честно, я так считаю сегодня. Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отбить полномасштабную войну в точку, с которой она началась, до 24 числа – для нас это точно победа», – подчеркнул Зеленский.