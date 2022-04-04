Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией

Президент Владимир Зеленский объяснил, что посчитает победой Украины в войне с Россией. Об этом президент сказал в интервью журналистам, которое транслировалось во время информационного телемарафона, пишет УНИАН.

«Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе: я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: нельзя вести никаких разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша украинская территория. Я согласен с тем, что там (в договоре о гарантиях безопасности Украины – ред.) может быть вопрос об отсрочке этого. Это может быть такое компромиссное решение... И Донбасс для меня – это Украина, для нас для всех – это Украина», - сказал Зеленский.

По его словам, о временно оккупированных РФ территориях «мы просто не говорим».