Зеленский призвал Орбана выбирать между Россией и остальным миром

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии сейчас начнет "заигрывать" с Россией, однако ему придется выбирать между Россией и другим миром, сообщает "Европейская правда".

Украинский лидер считает, что после победы на парламентских выборах Орбану придется сделать выбор: "В этой ситуации ему придется выбирать между Россией и другим миром. Он может говорить, что я выбираю Венгрию. Но Венгрия является частью другого мира, они есть в ЕС. Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы и т.д. Долго это не будет".

Зеленский сообщил, что еще до выборов пытался встретиться с Виктором Орбаном, однако, по убеждению президента, Орбан "боялся". "Он боялся, уверен я в этом, хотя он может обидеться и сказать, что я никого не боюсь... Он боится влияния России на его государство", - сказал глава государства, добавив, что не имеет отношений с венгерским лидером.