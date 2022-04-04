Напряженность между Грузией и Украиной нарастает: Тбилиси требует доказательств

Служба госбезопасности Грузии призвала власти Украины немедленно предоставить доказательства, что грузинские спецслужбы якобы имеют тайные связи с Россией для организации канала поставок санкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию страны, передает «Газета.ру».

«Подобные действия являются особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно предоставить нам доказательства этой информации, чтобы отреагировать на нее на законных основаниях. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае такого преступления», - заявила СГБ.

Как отметили в ведомстве, если власти Украины не станут подтверждать данную информацию, то в Грузии ее будут рассматривать как преднамеренную дезинформацию и крайне недружественный шаг, направленный на провоцирование беспорядков на грузинской территории.