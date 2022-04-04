Илон Маск впервые стал самым богатым человеком мира

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes, обогнав Джеффа Безоса, который признавался богатейшим человеком в мире на протяжении 4 лет.

Отмечается, что за год состояние Маска увеличилось на $68 млрд, до $219 млрд, состояние Безоса же уменьшилось на $6 млрд, до $171 млрд.

На третьей позиции: как и в прошлом году - владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых Forbes оценивает в $158 млрд.