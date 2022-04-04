Турция ожидает позитивные сдвиги для эвакуации населения Мариуполя

Турция координирует усилия по эвакуации людей из города Мариуполь как с украинской, так и российской стороной, сказал журналистам министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

“Ожидаем и надеемся на позитивные сдвиги по этому вопросу в самое ближайшее время”, - цитирует министра Anadolu.

Акар напомнил о предложении Турции обеспечить эвакуацию из Мариуполя морским транспортом раненых мирных горожан, а также иностранных граждан, в том числе турецких.