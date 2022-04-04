Фазиль Исмаилов годами использовал рабский труд в своем хозяйстве в бакинском поселке Пиршаги, заставляя работников трудится бесплатно и жить при этом в антисанитарных условиях. Не гнушался Исмаилов и использованием труда несовершеннолетних. Так, из-за систематических издевательств и избиений владельцем фермы 15-летний Са я д Аббасов пытался покончить жизнь самоубийством…

Преступления 54-летнего фермера было раскрыто Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД, где на Исмаилова было возбуждено уголовное дело.

Фазиль Исмаилов обещал своим работникам хорошую плату, а также нормальные условия для труда и быта. Заманив на ферму братьев Саяда и Сабухи Аббасовых, беременную жену Сабухи, а также Кямалю Джавадову с сыном Сеймуром, он, угрожая побоями, запретил им покидать пределы хозяйства, пользоваться мобильными телефонами и поддерживать связь с родственниками.

В ходе судебного заседания Исмаилов все отрицал. В частности, он утверждал, что на ферме были отдельные помещения, в которых жили рабочие, причем некоторые даже со своими семьями. Фермер заявил, что нанял Сабухи, его жену Наргиз и брата Саяда через человека по имени Вугар, который привозил ему сено.

«В 2014 году Вугар привел ко мне рабочего по имени Сабухи, - рассказывал Исмаилов. - Сказал, что парень недавно женился, родители выгнали его из дома, деваться ему некуда и попросил меня по возможности устроить его на ферму. Я согласился».

По словам обвиняемого, через несколько дней Сабухи с женой приехали работать в его хозяйстве:

«Я заплатил за их дорогу 100 манатов, так как у них вообще не было денег, - подчеркнул фермер. - Мне не понравилось, что Сабухи привез на ферму беременную жену, и я отругал его за это. Тогда он сказал, что приведет и своего брата, Саяда, так что количество рабочих рук удвоится... Через некоторое время на ферме появился и брат Сабухи. Он и его жена жили с двумя детьми на моей ферме в течение двух лет. Я никого не заставлял работать, платил 300 манатов в месяц, помимо зарплаты выдавал молочные продукты и мясо. Однажды, когда я отсутствовал, Сабухи без спроса взял мою машину и устроил аварию. Когда приехала полиция, я защитил его, спас от ареста…».

Слова Исмаилова суд не убедили, судья посчитал их попыткой оправдаться.

Затем потерпевшие рассказали в суде об Исмаилове, который жестоко эксплуатировал их как рабов.

Потерпевший Саяд Аббасов сообщил, что ему было всего пятнадцать, когда он попал на ферму Фазиля.

«Раньше я пас в деревне овец моей тети. Фазиль обещал, что будет хорошо платить, создаст мне все условия, позволит в любое время навещать родных. Но позже я понял, что он меня обманул. Нас с братом поместили в помещение без всяких условий, без газа, без отопления, без душа… Купаться мы могли только раз в несколько месяцев, да и то, в хлеву, подогревая воду в ведре», — рассказал Сайад Аббасов.

Все это не могло не отразиться на психике подростка. Пытаясь избавиться от страданий, Саяд даже пробовал покончить жизнь самоубийством.

«Нам давали старую еду. Сам Фазиль ел исключительно свежий хлеб, а мы – высохший, которым он кормил свой скот. Условия труда были невыносимыми. Просыпались в четыре утра, работали до часа ночи, без перерыва. Фазиль постоянно наблюдал за нами, и мучал. Однажды околела одно из коров, за это он избил меня палкой. Да и вообще бил нас регулярно, говорил, что убьет, если я сбегу с фермы. Беременную жену моего брата, Наргиз, также вынуждали работать вместе со мной», — рассказал Сайад.