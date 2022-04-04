Рабовладельческая ферма в Пиршаги немыслимая в наш век история
Фазиль Исмаилов годами использовал рабский труд в своем хозяйстве в бакинском поселке Пиршаги, заставляя работников трудится бесплатно и жить при этом в антисанитарных условиях. Не гнушался Исмаилов и использованием труда несовершеннолетних. Так, из-за систематических издевательств и избиений владельцем фермы 15-летний Саяд Аббасов пытался покончить жизнь самоубийством…
Преступления 54-летнего фермера было раскрыто Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД, где на Исмаилова было возбуждено уголовное дело.
Фазиль Исмаилов обещал своим работникам хорошую плату, а также нормальные условия для труда и быта. Заманив на ферму братьев Саяда и Сабухи Аббасовых, беременную жену Сабухи, а также Кямалю Джавадову с сыном Сеймуром, он, угрожая побоями, запретил им покидать пределы хозяйства, пользоваться мобильными телефонами и поддерживать связь с родственниками.
В ходе судебного заседания Исмаилов все отрицал. В частности, он утверждал, что на ферме были отдельные помещения, в которых жили рабочие, причем некоторые даже со своими семьями. Фермер заявил, что нанял Сабухи, его жену Наргиз и брата Саяда через человека по имени Вугар, который привозил ему сено.
«В 2014 году Вугар привел ко мне рабочего по имени Сабухи, - рассказывал Исмаилов. - Сказал, что парень недавно женился, родители выгнали его из дома, деваться ему некуда и попросил меня по возможности устроить его на ферму. Я согласился».
По словам обвиняемого, через несколько дней Сабухи с женой приехали работать в его хозяйстве:
«Я заплатил за их дорогу 100 манатов, так как у них вообще не было денег, - подчеркнул фермер. - Мне не понравилось, что Сабухи привез на ферму беременную жену, и я отругал его за это. Тогда он сказал, что приведет и своего брата, Саяда, так что количество рабочих рук удвоится... Через некоторое время на ферме появился и брат Сабухи. Он и его жена жили с двумя детьми на моей ферме в течение двух лет. Я никого не заставлял работать, платил 300 манатов в месяц, помимо зарплаты выдавал молочные продукты и мясо. Однажды, когда я отсутствовал, Сабухи без спроса взял мою машину и устроил аварию. Когда приехала полиция, я защитил его, спас от ареста…».
Слова Исмаилова суд не убедили, судья посчитал их попыткой оправдаться.
Затем потерпевшие рассказали в суде об Исмаилове, который жестоко эксплуатировал их как рабов.
Потерпевший Саяд Аббасов сообщил, что ему было всего пятнадцать, когда он попал на ферму Фазиля.
«Раньше я пас в деревне овец моей тети. Фазиль обещал, что будет хорошо платить, создаст мне все условия, позволит в любое время навещать родных. Но позже я понял, что он меня обманул. Нас с братом поместили в помещение без всяких условий, без газа, без отопления, без душа… Купаться мы могли только раз в несколько месяцев, да и то, в хлеву, подогревая воду в ведре», — рассказал Сайад Аббасов.
Все это не могло не отразиться на психике подростка. Пытаясь избавиться от страданий, Саяд даже пробовал покончить жизнь самоубийством.
«Нам давали старую еду. Сам Фазиль ел исключительно свежий хлеб, а мы – высохший, которым он кормил свой скот. Условия труда были невыносимыми. Просыпались в четыре утра, работали до часа ночи, без перерыва. Фазиль постоянно наблюдал за нами, и мучал. Однажды околела одно из коров, за это он избил меня палкой. Да и вообще бил нас регулярно, говорил, что убьет, если я сбегу с фермы. Беременную жену моего брата, Наргиз, также вынуждали работать вместе со мной», — рассказал Сайад.
Потерпевший поведал суду, что через некоторое время с фермы сбежал его брат, Сабухи - братья Наргиз отвезли его в Саатлы. Хотели забрать и ее, но вмешался Фазиль и заставил девушку сказать, что она не хочет покидать ферму.
В 2018 году, когда Саяду исполнилось 18 лет, он сказал Фазилю, что хочет отслужить срочную службу. Но Исмаилов каким-то образом получил документ о том, что Саяд к службе в армии не годен.
«Тогда я понял, что уже не смогу спастись от Фазиля и решил покончить с собой. Порезал себе запястья ножом. В этот момент пришел Фазиль и вновь избил меня. Я ослабел, потерял много крови, но мне снова пришлось работать. Я пробыл на ферме Фазиля пять лет, а он так и ни разу не заплатил мне, только покупал сигареты, да и то раз в несколько дней. Он не давал мне поддерживать связь с семьей и бил меня на глазах у рабочих. Кроме меня, на ферме работали Кямаля, Сеймур и Ризван», — рассказал Сайад Аббасов, который смог покинуть ферму только после того, как туда нагрянула полиция.
Потерпевший Сабухи Аббасов рассказал, что ему и его жене Наргиз пришлось работать на ферме Фазиля, поскольку других доходов у них не было.
«Работали без перерыва с четырех утра до полуночи. Жена была беременной и не могла переносить большие нагрузки, поэтому я позвал своего брата, Сайада», - заявил суду потерпевший.
Сабухи также рассказал, что за все время работы Фазиль не заплатил им ни маната, он говорил, что рабы должны отрабатывать свою еду и пусть говорят ему за это “спасибо”. Как-то раз на этой почве разгорелся спор, и Фазиль избил Сабухи на глазах у жены.
«Он избил меня и бросил в контейнер с кормом для животных, - вспоминал потерпевший. - Угрожал, что сдаст нас в полицию, как воров. Постоянно ругал и оскорблял, говорил, что мы плохо работаем. Дальнейшее пребывание на ферме становилось просто невыносимым. Каждый день Фазиль без всякой причины избивал моего брата, Саяда…»
Решив покончить с мучениями, Сабухи предложил брату бежать вместе с ним. Но Саяд отказался, сказав, что боится Фазиля.
Сабухи сбежал с фермы в декабре 2017 года и сразу же обратился в правоохранительные органы.
«Мою жену забрал с фермы ее брат. А моего брата, Саяда, Фазиль долго не возвращал под различными предлогами», — сказал он.
Аналогичные заявления дали и работающие в хозяйстве Кямаля Джавадова и ее сын, Сеймур. Мать с ребенком также заставляли работать на ферме. Фазиль Исмаилов неоднократно избивал сына на глазах у Кямали. Оба подтвердили, что владелец фермы почти каждый день избивал и Саяда.
В сентябре 2019 года мать и сын сбежали с фермы.
Такому же скотскому обращению подверглась и Оксана Чобанова, которая восемь месяцев работала вместе со своим маленьким ребенком на ферме Фазиля Исмаилова.
«Фазиль бил меня, однажды даже пытался повесить, - рассказала суду Оксана Чобанова. - Как-то раз он уложил моего ребенка спать в туалете. Денег не давал, кормил только зеленью и хлебом…».
В сентябре 2019 года Оксане удалось сбежать с фермы.
«Я попросила водителя проезжавшей мимо фермы машины отвезти меня и моего ребенка к ближайшей станции метро. Мои документы остались у Фазиля. Я приехал на автовокзал, а оттуда вернулась домой, в Гёйгёльский район».
Решением суда Фазиль Исмаилов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.