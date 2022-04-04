В Беларуси военные взяли под усиленную охрану особо важные объекты у границы

Белорусские военнослужащие взяли под усиленную oхрану особо важные объекты около государственной границы, сообщил во вторник телеканал СТВ со ссылкой на Минобороны Беларусси.

"Безопасность обеспечивают десантники, артиллеристы, мотострелки, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов. Под усиленной охраной особо важные объекты - железнодорожные пути, мосты и переправы. На них оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.