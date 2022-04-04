Международная комиссия ознакомилась с экспертизой останков пропавших без вести в Первую Карабахскую

Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (англ. International Commission on Missing Persons, ICMP) Кэтрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству ICMP Андреас Клейзер, находящиеся с официальным визитом в Азербайджане, сегодня посетили Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

В пресс-службе Минздрава haqqin.az сообщили, что генеральный директор Объединения Адалят Гасанов проинформировал гостей о задачах, стоящих перед сотрудниками ведомства в области судебно-медицинской экспертизы и в деле идентификации останков тысяч азербайджанских военных и гражданских лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.