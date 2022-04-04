Международная комиссия ознакомилась с экспертизой останков пропавших без вести в Первую Карабахскую
Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (англ. International Commission on Missing Persons, ICMP) Кэтрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству ICMP Андреас Клейзер, находящиеся с официальным визитом в Азербайджане, сегодня посетили Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.
В пресс-службе Минздрава haqqin.az сообщили, что генеральный директор Объединения Адалят Гасанов проинформировал гостей о задачах, стоящих перед сотрудниками ведомства в области судебно-медицинской экспертизы и в деле идентификации останков тысяч азербайджанских военных и гражданских лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
Было отмечено, что прием останков из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных территориях, в виде судебно-медицинских вещественных доказательств проводится в соответствующих отделениях Объединения. Одновременно проводится судебно-медицинская (судебно-медицинская криминалистическая) экспертиза останков, представленных на основании решений органов прокуратуры.
Было подчеркнуто, что по поручению руководства страны сотрудниками Объединения совместно с соответствующими правоохранительными органами в могилах неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных в различных городах и районах Азербайджана, были проведены эксгумация останков, их судебно-медицинская экспертиза и взятие образцов с целью проведения генетических исследований.
В свою очередь генеральный директор Международной комиссии высоко оценил работу, проведенную в судебно-медицинской экспертизе останков граждан Азербайджана, обнаруженных на освобожденных территориях.
Затем руководство ICMP ознакомилось с условиями судебно-медицинской криминалистической экспертизы и хранения останков пропавших без вести лиц в соответствующих отделах Объединения, в том числе во вновь созданном для этой цели II отделении судебно-медицинской криминалистики.