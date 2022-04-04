И канцлер Австрии едет в Киев

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит в ближайшие дни Киев, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера республики.

Согласно информации, Нехаммер в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью поездки в Австрии назвали оказание гуманитарной и политической поддержки Украине. Дата визита не называется из соображений безопасности.

Ранее представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетят на этой неделе Киев.