И Швеция решила выслать российских дипломатов

«Правительство Швеции приняло решение о высылке сотрудников посольства России». Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она отметила, что речь идет о трех дипломатах, которые ведут незаконную разведывательную деятельность в стране.

«Высылка дипломатов - дело непростое. Мы должны постоянно соизмерять собственные интересы с тем, что мы считаем необходимым депортировать, но мы не исключаем возможности, что их может быть больше», - заявила Линде.

По словам Линде, причина, по которой правительство не высылает больше людей, заключается в том, что ему необходимо оценить интересы Швеции.