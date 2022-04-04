Украинская разведка: базировавшихся в Буче российских военных снова отправят в Украину

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что российских военных, которые находились в Буче, снова вернут на войну в Украину.

"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", - сообщает Главное управление разведки Украины, его заявление приводит Русская служба BBC.