Украинская разведка: базировавшихся в Буче российских военных снова отправят в Украину
Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что российских военных, которые находились в Буче, снова вернут на войну в Украину.
"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", - сообщает Главное управление разведки Украины, его заявление приводит Русская служба BBC.
В сообщении ведомства заявляется, что, по данным на 4 апреля, эта бригада была выведена на территорию Беларуси, и на две недели ее военных отправят в Белгород на отдых. После этого бригаду планируют вернуть, предположительно, на харьковское направление - в "одну из самых горячих точек".
Разведка Украины полагает, что у возвращения этой бригады в Украину может быть два объяснения. Первое - запугивание мирного населения. Второе - быстрая "утилизация" свидетелей. "То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах".