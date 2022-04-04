Боррель: Евросоюз финансирует войну против Украины

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что на уровне Евросоюза вряд ли удастся наложить вето на импорт газа из России.

«Единогласного решения принять не получится, потому что уже есть страна, Венгрия, которая сказала, что наложит на него вето. Таково экономическое и политическое решение лидера, только что выигравшего выборы. Отказаться от того, чего у вас нет - легко, а странам, которые сильно зависят, это сложнее», - сказал он.

Боррель подчеркнул, что западные санкции против России не помогли предотвратить войну.