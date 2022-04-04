Глава haqqin.az, известный азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев с недавних пор представляет читательской аудитории цикл бесед с именитыми политическими, общественными и государственными деятелями. Прежде журналист отдавал приоритет печатной форме интервью, однако после нашумевшего интервью с известным российским олигархом азербайджанского происхождения Телманом Исмаиловым нашим читателям и зрителям представлены и живые видеобеседы.

27 января решением азербайджанского суда был арестован один из богатейших в прошлом бизнесменов Азербайджана, руководителеь группы компаний “Baghlan Group” Хафиз Мамедов. Олигарху принадлежало несколько транспортных, грузоперевозочных компаний, коммерческий банк, иностранный футбольный клуб и нефтяная компания. Затем у бизнесмена появились проблемы с большими долгами, а крупнейшие международные рейтинговые агентства объявили ситуацию в его группе компаний “Baghlan Group” техническим дефолтом, тем самым закрыв Хафизу Мамедову возможности привлекать иностранные кредиты для спасения ситуации. Однако, спустя три дня бизнесмен вышел на свободу.

Сразу же после освобождения Х.Мамедов согласился ответить на самые острые вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Интервью с Хафизом Мамедовым распространил недавно учрежденный Э.Фатуллаевым канал на Youtube. Пользуясь случаем, приглашаем наших читателей подписаться на новый канал журналиста. Часть бесед журналиста распространяется именно по этому каналу.