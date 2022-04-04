Казахстан вновь заявил о непризнании «ДНР» и «ЛНР»

Казахстан не признает сепаратистские образования на востоке Украины, заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам в Нур-Султане, передает "Радио Озоди".

«Мы на данный момент не признаем ни Луганскую народную республику, ни Донецкую [народную] республику», — сказал министр, комментируя заявления первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, сказанные им западному изданию EURACTIV.

Тлеуберди также подчеркнул, что введенные странами Запада санкции направлены против России и Казахстан к санкциям не присоединяется: «Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций».

В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: «Воздержаться — это тоже позиция. Такая позиция вырабатывается с учетом национальных интересов».