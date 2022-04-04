Новый пакет санкций Европы: запрет российского угля, икры, водки...

Евросоюз намерен ввести санкции на импорт цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ЕС также может ввести ограничения на экспорт в РФ компьютеров, полупроводников и технологий для добычи сжиженного природного газа.

Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Предложение по санкциям, как отмечает агентство, будет также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из РФ.