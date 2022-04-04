Европейский союз на данном этапе не планирует вводить эмбарго на поставки нефти или газа из России. По данным источников, такое решение Европейская комиссия предложит, несмотря на сильное давление с целью причинить Москве еще больший экономический ущерб. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, страны ЕС разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти.

Несколько правительств, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор. Но информация о том, что отступающие российские войска казнили множество безоружных гражданских лиц, привела к тому, что восточные члены блока требуют усилить санкции.