ЕС на данном этапе не планирует эмбарго на нефть и газ из России Bloomberg
Европейский союз на данном этапе не планирует вводить эмбарго на поставки нефти или газа из России. По данным источников, такое решение Европейская комиссия предложит, несмотря на сильное давление с целью причинить Москве еще больший экономический ущерб. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, страны ЕС разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти.
Несколько правительств, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор. Но информация о том, что отступающие российские войска казнили множество безоружных гражданских лиц, привела к тому, что восточные члены блока требуют усилить санкции.