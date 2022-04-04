Кремль об участии военных из «ДНР» и «ЛНР» в параде 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, пройдут ли в парадном строю 9 мая военные из «ДНР» и «ЛНР», а также участники «спецоперации» в Украине.

«Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет министерство обороны», - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли подразделения «ЛНР» и «ДНР» среди участников парада.

Аналогичным образом он прокомментировал вопрос участия военнослужащих России, задействованных в осуществлении «спецоперации» в Украине.