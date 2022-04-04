Азербайджан и Грузия утвердили пропускные пункты на границе

«Для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией определены 6 пунктов пропуска». Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджана и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами».

Согласно проекту, между Азербайджаном и Грузией будут следующие контрольно-пропускные пункты.

1. Для регулярного, международного, пассажирского и грузового сообщения:

Железнодорожный

- «Беюк-Кясик» (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);

Автомобильный

- «Красный мост» (Азербайджан) – «Красный Мост» (Грузия);

- «Мазымгара» (Азербайджан) – «Цодна» (Грузия).

2. Совместные, международные, автомобильные пункты пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения:

- «Шелковый Путь» (Азербайджан) – «Абрешумис» (Грузия);

3. Для регулярного, межгосударственного пассажирского и грузового сообщения:

Автомобильный и пешеходный:

- «Садахлы» (Азербайджан) – «Вахтангиси» (Грузия)

4. Для сезонного межгосударственного, пассажирского и грузового сообщения только для граждан, проживающих в приграничных районах (режим работы в летнее время с 08:00 до 21:00, в зимнее время - с 08:00 до 18:00):

Автомобильный и пешеходный

«Муганлы» (Азербайджан) – «Самтатскаро» (Грузия).