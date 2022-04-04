Азербайджан и Грузия утвердили пропускные пункты на границе
«Для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией определены 6 пунктов пропуска». Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджана и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами».
Согласно проекту, между Азербайджаном и Грузией будут следующие контрольно-пропускные пункты.
1. Для регулярного, международного, пассажирского и грузового сообщения:
Железнодорожный
- «Беюк-Кясик» (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);
Автомобильный
- «Красный мост» (Азербайджан) – «Красный Мост» (Грузия);
- «Мазымгара» (Азербайджан) – «Цодна» (Грузия).
2. Совместные, международные, автомобильные пункты пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения:
- «Шелковый Путь» (Азербайджан) – «Абрешумис» (Грузия);
3. Для регулярного, межгосударственного пассажирского и грузового сообщения:
Автомобильный и пешеходный:
- «Садахлы» (Азербайджан) – «Вахтангиси» (Грузия)
4. Для сезонного межгосударственного, пассажирского и грузового сообщения только для граждан, проживающих в приграничных районах (режим работы в летнее время с 08:00 до 21:00, в зимнее время - с 08:00 до 18:00):
Автомобильный и пешеходный
«Муганлы» (Азербайджан) – «Самтатскаро» (Грузия).
Согласно документу, компетентные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых на совместный пропускной пункт «Шелковый путь» – «Абрешумис».
Данное соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
В документе отмечается, что пересечение лицами автомобильных пунктов пропуска через границу может осуществляться как с использованием транспорта, так и пешком.