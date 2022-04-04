Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне
Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.