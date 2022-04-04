Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне

Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.