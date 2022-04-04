В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

Сотрудники органов внутренних дел продолжают интенсивные мероприятия по выявлению и передаче по назначению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Лачинского района, на брошенной боевой позиции армянских ВС на территории Учтепе Ходжавендского района были обнаружены 4 пулемета, 3 гранатомета, 1 противотанковая управляемая ракета, 40 магазинов и 3 500 патронов различного калибра.