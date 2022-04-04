В России могут закрыть доступ к Википедии

«Википедия должна выполнять требования Роскомнадзора по удалению недостоверной информации о военных действиях в Украине или ресурс потеряет возможность работать на территории России». Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор Александр Башкин.

Накануне Роскомнадзор направил Википедии уведомление о необходимости удалить «недостоверную информацию» о происходящих в Украине событиях. Однако это требование не было выполнено, и ведомство напомнило о возможности штрафа до 4 миллионов рублей.

«Закон един для всех, кто работает на территории России, и никакие объяснения про источники не могут быть оправданием нарушения требований закона», - заявил Башкин.

Он отметил, что материалы на Википедии создают зачастую граждане Канады, Австралии, находящиеся за тысячи километров от происходящего, тогда как «мнения корреспондентов RT, ведущих свои репортажи с места событий, блокируются».