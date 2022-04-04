В Кремле заявили, что без России работа структур ООН немыслима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал точку зрения, что институты и подразделения Организации Объединенных Наций не смогут эффективно действовать без участия России, передает Interfax.

"Как постоянному члену Совбеза, естественно, немыслима работа подразделений ООН и институтов ООН без участия России", - сказал Песков журналистам, комментируя слова представителей США о том, что РФ необходимо отстранить от участия в Совете ООН по правам человека.

Он добавил, что инициативы российских дипломатов в ООН блокируются.