Суд не удовлетворил жалобу Эльдара Гасанова на приговор

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает haqqin.az, апелляционная жалоба Гасанова на заседании суда под председательством судьи Эльмара Рагимова не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине, бывший генпрокурор Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого. Ему предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (неиспользование средств государственного бюджета по назначению), а также по статье 313 (должностное мошенничество).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Гасанов осужден на 10 лет лишения свободы. Согласно приговору, арестованное имущество обвиняемого конфисковано.