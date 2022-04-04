Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и Ираном о Восточном Зангезуре

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана через Иран». Текст указа главы азербайджанского государства опубликован во вторник, 5 апреля.

Баку и Тегеран 11 марта 2022 года по итогам 15-го заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству подписали меморандум о создании транспортного сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Целью документа является установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с Нахчыванской Автономной Республикой, а также линий связи и электроснабжения через территорию Ирана. Для достижения этой цели планируется построить четыре моста через реку Араз (на азербайджано-иранской границе), в том числе два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуру связи и энергоснабжения. Протяженность автомобильной дороги составит 55 км.

В рамках меморандума Азербайджан и Иран построят пункты на границе, рассчитанные на пропуск ежедневно суммарно 1 тыс. грузовых автомобилей. Предложения по финансированию строительства железной дороги, которая будет проходить параллельно с автомобильной дорогой, должны быть подготовлены в течение 6 месяцев.