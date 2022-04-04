Вице-премьер Грузии назвала Украину «заповедником для сбежавших криминалов»

Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани призвала руководство Украины «не поддаваться» рассказам криминалов – так в правящей партии «Грузинская мечта» называют своих оппонентов в оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«Не наша вина в том, что еще в период моего пребывания на посту министра юстиции Украина превратилась в заповедник сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не поддавалось на их рассказы», - цитирует Цулукиани «Новости-Грузия».

Цулукиани обратилась к своей украинской коллеге — вице-премьеру Ирине Верещук, подчеркнув, что границы Грузии строго контролируются.

«Эти границы контролируются именно для того, чтобы любой санкционированный материал или товар, будь то военного или двойного назначения, не обходил строгий таможенный мониторинг на наших границах. Это реальность. Все остальное - грязная ложь», - подчеркнула она.