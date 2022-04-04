Украинские десантники сбили еще один российский вертолет видео
Украинские десантники в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52, сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Сегодня в Харьковской области, противотанковое подразделение 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины уничтожил разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второй случай, когда десантники из Житомира при помощи противотанковых средств уничтожают воздушные цели российских войск.