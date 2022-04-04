Аждар Ол узнал свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения, известного писателя Аждара Джабиева (литературный псевдоним – Аждар Ол).

Как сообщает haqqin.az, на заседании суда был зачитан приговор, согласно которому А.Джабиев осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Аждар Джабиев, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности. По представлению следственного органа в отношении Джабиева Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим также, что Аждар Ол работал главой аппарата Министерства труда и социальной защиты населения, когда ведомством руководил Салим Муслимов, а также занимался писательской деятельностью.