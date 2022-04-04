Служба безопасности Украины: Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе

«Российские войска готовят масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину и отвлечь внимание от Бучи и других населенных пунктов Киевской области, где были совершены преступления». Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Отмечается, что главная задача российской пропаганды сегодня - максимально переключить внимание аудитории - как международной, так и внутренней.

«Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя», - считает спецслужба.