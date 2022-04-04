Служба безопасности Украины: Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе
«Российские войска готовят масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину и отвлечь внимание от Бучи и других населенных пунктов Киевской области, где были совершены преступления». Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, пишет УНН.
Отмечается, что главная задача российской пропаганды сегодня - максимально переключить внимание аудитории - как международной, так и внутренней.
«Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя», - считает спецслужба.
Так, по данным СБ Украины, российские военные готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев и представить их как массовые жертвы украинских войск.
«Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит». Хотя это откровенный бред», - указали в СБУ.