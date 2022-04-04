DOST - победитель конкурса European Social Services Award

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили, что конкурс включает в себя инициативы по оценке результатов, достигнутых в области социальных услуг, внедрению креативных решений для охвата людей заботой в период пандемии на основе применения новых инновационных практик, запуск новых технологических инструментов и т.д.

Агентство DOST было удостоено Европейской премии в области социальных услуг за внедрение смарт-модели в социальных службах в категории «Технологические инструменты». Приложение «Объедини ценности – добивайся равенства», отражающее деятельность волонтеров DOST, стало финалистом Европейской премии в области социальных услуг в категории «Великолепный персонал».

Победители конкурса были определены жюри на основе итогов общественного голосования. Из более чем 20 тысяч голосов, полученных агентством DOST, около 17 тысяч приходится на европейские государства-члены организации.

Агентство DOST является единственным государственным учреждением Совета Европейской социальной сети, не представляющим страну - член Европейского Союза, а также единственным представителем СНГ, который является активным участником мероприятий и дискуссий Европейской социальной сети.

Отметим, что в 2020 году DOST также заняло место в списке финалистов премии European Social Services Award. В феврале этого года DOST было награждено почетной грамотой Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов за передовые инновации в сфере социального обеспечения и повышения удовлетворенности граждан, внедрение цифровых технологий, а также оперативные методы оказания государственных услуг.