Мэр: Харьков хорошо подготовлен к обороне

Мэр Харькова Игорь Терехов уверяет, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

"Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город. Наш противник готовился через три дня взять всю Украину. За это время русские войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны”, - цитирует Терехова “Украинская правда”.

Накануне представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские войска сосредотачивают свои основные усилия на захвате Харькова и окружении группировки украинских войск на Донбассе.