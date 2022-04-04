В МЧС прошли тренинги для курсантов

С целью повышения знаний и навыков курсантов факультета пожарной безопасности на базе Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям был проведен тренинг на тему «Тактика проведения пожарно-спасательных работ». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Тренинг был организован Главным управлением министерства по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования, Главным операционным управлением, Государственной противопожарной службой и Академией Министерства.