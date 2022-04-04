Путин о национализации российских активов в Европе

«Механизм национализации активов доступен не только европейским политикам. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие». Об этом сказал президент России Владимир Путин, комментируя решения в отношении активов «Газпрома» в Европе.

Напомним, что в конце марта газета Handelsblatt сообщила, что власти Германии анализируют возможность национализации активов нефтегазовых госкомпаний России и их «дочек» в ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорабатываемый Минфином Германии план национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» нарушил бы все международные правила.