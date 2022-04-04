В Еврокомиссии сообщили, какие сферы охватит пятый пакет санкций против России
Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России, сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций включает запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты ЕС, а также ограничения для российских и белорусских операторов автомобильного транспорта.
Кроме того, рестрикции включают полный запрет на операции в отношении четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ. Евросоюз также запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.
Вместе с тем ЕС запретит участие российских компаний в госзакупках в странах Евросоюза и любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Также будет запрещен импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.