В Еврокомиссии сообщили, какие сферы охватит пятый пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций включает запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты ЕС, а также ограничения для российских и белорусских операторов автомобильного транспорта.

Кроме того, рестрикции включают полный запрет на операции в отношении четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ. Евросоюз также запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд.

Вместе с тем ЕС запретит участие российских компаний в госзакупках в странах Евросоюза и любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Также будет запрещен импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.