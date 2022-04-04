Столтенберг: главы МИД стран НАТО встретятся из-за Украины
Министры иностранных дел НАТО обсудят ситуацию в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
По его словам, главы МИД проведут встречи в среду и четверг.
Глава Североатлантического альянса также рассказал о появившихся после освобождения некоторых городов в Киевской области фото- и видеоматерилах.
«Мы все видели ужасающие картины убитых мирных жителей в Буче и других местах, которые контролировались российскими военными еще несколько дней назад. Это невыносимая жестокость, которой Европа не видела уже много десятилетий. Союзники по НАТО поддерживают расследования, в том числе через ООН и Международный уголовный суд», - подчеркнул Столтенберг.