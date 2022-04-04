«Азеригаз» выслушал предпринимателей в Кюрдамире
Очередная, 25-я по счету встреча представителей производственного объединения «Азеригаз» с предпринимателями состоялась в Кюрдамирском районе. Во встрече приняли участие представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Исполнительной власти Кюрдамирского района.
В пресс-службе ПО haqqin.az рассказали, что на мероприятии были выслушаны проблемы предпринимателей, а также их предложения. Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев отметил, что каждое обращение, адресованное гендиректору в рамках акции «Открытый микрофон», будет представлено лично ему.
В частности, предприниматель Мубариз Бекиров, занимающийся хлебопроизводством, попросил предоставить определенные льготы на закупаемый газ. А представитель завода по переработке молока Фархад Раджабов выразил недовольство низким давлением природного газа. Кроме того, он попросил заблаговременно сообщать о случаях перебоев в поставках газа.
Наряду с предпринимателями возможностями «передвижной приемной» воспользовались и простые граждане. Так, жители села Хырдапай Кюрдамирского района заявили, что уже много лет не могут пользоваться природным газом. Ибрагим Кербалаев отметил, что каждый из 62 населенных пунктов Кюрдамирского района обеспечен природным газом, то есть уровень газификации района составляет 100 процентов, отметив, что представленные адреса относятся к новым жилым массивам. Было отмечено, что обращение в связи с газификацией будет доведено до руководства ПО.
А житель Кюрдамирского района Магомедали Керимов выразил недовольство низким давлением природного газа в своем частном жилом доме. По завершении встречи представители «Азеригаз» сразу же проверили ситуацию на месте. В ходе осмотра дома не было выявлено каких-либо фактов, связанных с низким давлением в газоснабжении абонента. Абонент поблагодарил сотрудников производственного объединения за оказанную услугу.