«Азеригаз» выслушал предпринимателей в Кюрдамире

Очередная, 25-я по счету встреча представителей производственного объединения «Азеригаз» с предпринимателями состоялась в Кюрдамирском районе. Во встрече приняли участие представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Исполнительной власти Кюрдамирского района.

В пресс-службе ПО haqqin.az рассказали, что на мероприятии были выслушаны проблемы предпринимателей, а также их предложения. Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев отметил, что каждое обращение, адресованное гендиректору в рамках акции «Открытый микрофон», будет представлено лично ему.