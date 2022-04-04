Британия призовет страны G7 согласовать график эмбарго на нефть и газ из России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовет страны G7 запретить российским судам заходить в их порты, согласовать график поэтапного прекращения импорта нефти и газа из России. Выступая в Польше, она привет еще больше ужесточить санкции в отношении банков и ключевых отраслей промышленности. Об этом сообщает Reuters.

«В четверг я буду призывать наших партнеров по «Большой семерке» пойти дальше, присоединившись к нам, чтобы запретить российским судам заходить в наши порты, расправиться с российскими банками, заняться новыми отраслями, наполняющими военную казну Путина, как, например, золото, и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти и газа», - заявит Трасс.

В ответ на вторжение в Украину Великобритания и международные союзники уже ввели санкции против российских банков и богатых элит и предприняли шаги, чтобы отрезать Москву от международной финансовой системы. Российским кораблям уже запретили заходить в британские порты.