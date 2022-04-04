Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:30

На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 61-летним Сахибом Шукюровым, преподавателем по классу гармони с 32-летним стажем в детской музыкальной школе №7 имени Сарабского. Поводом стал акт мошенничества, совершенный Шукюровым в отношении экс-директора этой же школы Мехрибан Рустамовой, отбывающей в настоящее время срок наказания в колонии. По данным haqqın.az, Мехрибан Рустамова, директор Детской музыкальной школы №7 имени Х. Сарабского с 1998 года, была приговорена в октябре 2021 года к десяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в растрате, злоупотреблениях должностными полномочиями и подлоге.

Шукюров, пообещав в ходе предварительного следствия оказать Рустамовой содействие и прекратить уголовное дело, обманным путем выманил у своего экс-директора 168 тысяч манатов. Учитель-гармонист частично признал себя виновным и сообщил в показаниях, что с Рустамовой у него были хорошие отношения, они даже посещали вместе различные мероприятия. Но потом у него был диагностирован рак легких, и он неоднократно выезжал на медицинское обследование за границу, где провел в общей сложности несколько месяцев, а потому на какое-то время потерял связь со своей начальницей. Позднее Рустамова связалась с Шукюровым и сообщила, что против нее возбуждено уголовное дело - Антикоррупционное управление, проводившее в музыкальной школе проверку, обнаружило в ее кабинете 37 зарплатных карт учителей, среди которых была и карта Сахиба Шукюрова. «Мехрибан сказала мне, что ей нужна помощь, чтобы продать свою недвижимость, - сообщил на суде Шукюров. – Поскольку мы с женой долгое время жили на съемной квартире, то решили наконец приобрести собственное жилье. В присутствии маклера я передал Мехрибан за её трехкомнатную квартиру в доме у метро «28 Мая» 50.000 долларов, а потом передавал еще несколько раз различные суммы, всего 114 тысяч манатов. В какой-то момент Мехрибан заявила, что продавать свой дом раздумала, а деньги, которые я ей уже передал, вернет мне частями. С тех пор она вернула всего 8.000 манатов. Когда я написал официальную жалобу, мне сообщили, что еще раньше Мехрибан оклеветала меня, заявив, что я развел её на деньги. На самом же деле это я давал деньги Рустамовой, неоднократно помогал ей, так что право требовать принадлежит мне, а не ей. Мехрибан просто использовала меня, чтобы расплатиться со своими долгами…»