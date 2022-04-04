Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса поддержать Украину в отражении нового наступления России. Он добавил, что украинским защитникам предоставят оружие, доказавшее свою эффективность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.

По его словам, в ближайшие недели ожидается новое наступление России на восток и юг Украины. Таким образом российские войска попытаются захватить весь Донбасс и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Это решающий этап войны. Наши союзники полны решимости оказывать дальнейшую поддержку Украине, в том числе противотанковыми средствами, системами ПВО и другой техникой", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что предоставленные Украине системы вооружений доказали свою эффективность. Он отметил, что новые поставки будут включать то оружие, которое позволит отразить российское наступление.