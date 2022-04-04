Совбез ООН проводит заседание по преступлениям в Буче онлайн-трансляция
Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, созвала на вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств в Буче Киевской области, сообщает УНИАН.
На заседании Совбеза ООН обсуждают увеличение количества доказательств военных преступлений, в том числе из Бучи. В Британии обещают использовать председательство страны в Совете безопасности, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость.
"Все партнеры Украины будут подробно проинформированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете безопасности ООН во вторник", - заявлял президент Украины Владимир Зеленский.