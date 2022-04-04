Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade – новейшей модели, вооруженной противотанковыми боеголовками, в дополнение к ранее объявленным поставкам менее мощной версии, сообщает Bloomberg.

Switchblade-600 является частью летальной военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Новая 50-фунтовая модель, произведенная калифорнийской компанией Simi Valley, может пролететь более 39 километров и находиться в воздухе 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.

Ранняя версия беспилотника-бомбардировщика находилась на вооружении американских спецназовцев с тех пор, как в 2010 году была тайно отправлена в Афганистан для использования против талибов. Армейские чиновники описали ее как летающий дробовик.