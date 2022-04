Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов.

Накануне на улицах российских городов провели опрос на тему: «Как они относятся к вторжению России в Украину».

Большинство респондентов заявили о поддержке войны, а один из опрошенных вовсе призвал «стереть Украину с лица земли, а потом снести Польшу, просто, до кучи…».

How ordinary Russians feel about their country invading Ukraine pic.twitter.com/v3OZwjSvam