Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине
Подразделения Государственной пограничной службы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование «Север».
«Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи», - говорится в заявлении.
Населенные пункты Неданчичи и Днепровское расположены в Черниговской области возле границы с Беларусью, Горск – возле границы с Россией.